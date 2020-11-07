Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: в Челябинской области протестировано более 800 человек

Фото: Минздрав России

С 3 по 6 ноября жители Челябинской области приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 800 человек.

Фото: Минздрав России

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова отметила, что Челябинская область находится в десятке неблагополучных территорий:

- И, хотя для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции много сделано, еще очень много предстоит сделать, - сказала она. - Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» состоялась, население ее активно поддержало. Люди получили возможность не только узнать о своем ВИЧ-статусе, но и получить достоверную информацию об этом заболевании, что станет основой безопасности их дальнейшей жизни и жизни их близких. В случае, если человек получил положительный результат теста на ВИЧ, у него есть возможность обратиться в СПИД-центр для постановки окончательного диагноза и получения бесплатного лечения. Именно эффективная терапия обеспечит качество и продолжительность жизни.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

ВИЧ-инфекция – что это означает? И что не значит совсем

ВИЧ-инфекция означает, что в крови присутствует ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Как правило, в течение некоторого времени после заражения человек чувствует себя здоровым. Однако, вирус способен постепенно разрушать иммунную систему организма и организм перестает бороться с различными заболеваниями. Позднюю стадию ВИЧ-инфекции называют СПИДом.

Фото: Минздрав России

Существуют лекарства - антиретровирусная терапия. Лекарства (АРВТ) не убивают вирус, но замедляют его развитие. Когда замедляется развитие вируса, замедляется и развитие заболевания ВИЧ-инфекция.

ВИЧ-инфекция – что это НЕ означает?

Фото: Минздрав России

• НЕ означает, что вы не больны, пока у вас нет симптомов,

• НЕ означает, что вы беспомощны. Есть много способов укрепить иммунную систему и продлить здоровье и жизнь,

• НЕ означает, что вы скоро умрете. Длительность ВИЧ-инфекции, включая стадию СПИДа, постоянно растет благодаря новым методам лечения,

• Не означает, что ваша жизнь должна коренным образом измениться, если вы сами этого не хотите.

• НЕ означает, что вы не сможете родить здорового ребенка

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Предпоследний регион на пути МПТ - Башкирия

С 9 по 12 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Башкирии: Нефтекамске, Стерлитамаке, Салавате, Уфе, Октябрьском.

Тестирование занимает всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru