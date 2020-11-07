В Росгидромете рассказали, когда выпадет снег в Москве

В Росгидромете сообщили, что снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше конца ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве не ожидается снежного покрова до конца ноября, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик также отметил, что по крайней мере до середины ноября в столице не ожидается значительных осадков в виде снега.

- Метелей, снежных заносов, такого не ждем, по крайней мере, до середины ноября, числа до 14, - передаёт ТАСС слова Юрия Варакина.

Метеоролог также отметил, что, по прогнозам Росгидромета, до конца ноября не будет снега, который выпал и не растаял бы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что уже на следующей неделе, с 9 по 15 ноября, метели и снежные заносы ожидаются в Костромской и Кировской областях, республиках Коми и Удмуртия, а также на Северном Урале.