Азербайджан заявил, что Армения вынужденно отступила

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Азербайджана сообщило, что днём 6 ноября и в ночь на 7 ноября вооружённые силы Армении обстреляли подразделения азербайджанской армии и населённые пункты, а затем вынужденно отступили из-за потерь в армии и вооружении.

- Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя, - передаёт РИА Новости слова пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что бои прошли на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская армия уничтожила беспилотник Азербайджанских ВС на востоке Карабаха.

- Подразделения ПВО Армии обороны (Карабаха) сбили примерно в 06.45 (05.45 мск) на восточном направлении передовой линии беспилотный летательный аппарат противника, - сказано в заявлении Степанян в её Facebook.