Россиян предостерегли о новом способе кражи денег с банковских карт

Эксперт назвала новый необычный способ кражи денег с банковских карт Фото: Shutterstock

В России мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт при помощи смонтированного видео выступления министра финансов и главы ФНС.

В соцсетях злоумышленники распространяют фейковые смонтированные кадры пресс-конференции правительства России, которые якобы были показаны в выпуске новостей. На видео показаны выступления министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. В конце следует инструкция оформления выплат от государства, сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Под видео прикреплена ссылка на сайт, имитирующий сайт государственных ведомств. При переходе пользователю из России и СНГ обещают перевод средств на карту в течение 10 минут после ввода личных данных и номера банковской карты.

Шумакова также рассказала, что при вводе данных деньги с карты списываются. Кроме того, мошенники предлагают перевести сумму на юридические услуги.

Видео также присылают в смс-сообщениях, письмах на электронную почту и мессенджерах. В описании к ролику говорится о возврате НДС, пособиях для семей с детьми или выплатах от государства. Мошенники указывают несуществующие нормативные акты о выплате компенсаций за покупку иностранных товаров.

- Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его, - отметила в беседе с РИА Новости Наталья Шумакова.