Тимошенко рассказала о стратегии Киева по уничтожению граждан Украины

Тимошенко назвала "уничтожением украинской нации" реформу медицины в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что медицинская реформа, реализованная при президенте Украины Петре Порошенко, "поставила украинцев на грань выживания".

- С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, по сути, начался процесс уничтожения украинской нации, - добавила Тимошенко, рассуждая в эфире телеканала "112 Украина" о ситуации с коронавирусом на Украине.

Политик также сообщила, что при Порошенко в стране закрыли более 350 медучреждений, что привело к острой нехватке мест в больницах при наступлении пандемии коронавируса.

Власти уже выделили на борьбу с COVID-19 66 миллиардов гривен, однако, по словам Тимошенко, ни одну больницу не оснастили оборудованием и не обеспечили лекарственными препаратами.