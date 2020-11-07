Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Тимошенко рассказала о стратегии Киева по уничтожению граждан Украины

Глава партии "Батькивщина" назвала фактор, поставивший украинцев на грань выживания
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Тимошенко назвала "уничтожением украинской нации" реформу медицины в стране

Тимошенко назвала "уничтожением украинской нации" реформу медицины в стране

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что медицинская реформа, реализованная при президенте Украины Петре Порошенко, "поставила украинцев на грань выживания".

- С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, по сути, начался процесс уничтожения украинской нации, - добавила Тимошенко, рассуждая в эфире телеканала "112 Украина" о ситуации с коронавирусом на Украине.

Политик также сообщила, что при Порошенко в стране закрыли более 350 медучреждений, что привело к острой нехватке мест в больницах при наступлении пандемии коронавируса.

Власти уже выделили на борьбу с COVID-19 66 миллиардов гривен, однако, по словам Тимошенко, ни одну больницу не оснастили оборудованием и не обеспечили лекарственными препаратами.