В России за сутки выявлено более 20 тысяч новых заражённых коронавирусом

В России за сутки от коронавируса скончались 364 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 20 396 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся в стране достигло 1 753 836 человек. В оперштабе сообщили, что новые заражённые зафиксированы во всех регионах России. У 25% из них не было никаких симптомов заражения.

Больше всего заражённых выявлено в Москве (5 829), Санкт-Петербурге (1 258) и Московской области (629). В число десяти регионов с наибольшим число случаев заражения коронавирусом также вошли Архангельская, Воронежская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край.

За сутки скончались 364 человека, а выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 16 803 человека. За всё время пандемии COVID-19 в России умер 30 251 человек, а вылечить врачи смогли 1 312 927 человек.

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