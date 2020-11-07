Американец пообещал устроить массовое убийство в случае победы Байдена

В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена Фото: REUTERS

Житель Лос-Анджелеса пообещал устроить массовое убийство в случае победы Джо Байдена на выборах президента США. Мужчина также выступил с призывом "убрать всех демократов".

Полиция задержала мужчину. В его доме прошли обыски. Объявления ему ещё не предъявлены, поскольку его действия проходят оценку. Задержанного должны направить на психиатрическую экспертизу, сообщает газета Los Angeles Times.

Американца задержали в пятницу, 6 ноября. Видео с угрозами полицейские нашли в соцсетях. В них он заявлял, что устроит стрельбу, как "школьные стрелки", если победит Байден.