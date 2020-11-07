Росстат сообщил о смертности от коронавируса в России

По сводкам оперштаба летальность коронавирусной инфекции по итогам сентября составила 1,9% Фото: REUTERS

В России за сентябрь коронавирус стал главной причиной смерти для 5 199 человек. В августе этот показатель составил 4 018 человек, сообщается в данных Росстата. Итоги естественного передвижения населения опубликованы в пятницу, 6 ноября, на сайте ведомства.

Отмечается также, что зарегистрированных случаев смерти только от коронавируса в сентябре было 4 329, а дополнительные медицинские исследования для подтверждения заражения необходимы в ещё 870 случаях.

Коронавирус повлиял на наступление смерти, но не стал основной причиной в случае 1 041 пациента в сентябре, а для 3 198 человек заражение COVID-19 не оказало существенного влияния на летальный исход.