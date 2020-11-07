Роскачество назвало лучший молочный шоколад

В испытаниях участвовали наиболее популярные у россиян торговые марки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование Роскачества показало безопасность и качество всех образцов молочного шоколада, которые приняли участие в проверке. Специалисты ведомства исследовали молочный шоколад марок "Алёнка", "ВкусВилл", "А. Коркунов", "Спартак", "Alpen Gold", "Bonvida" и "Milka".

Ни в одном из них проверка не выявила заменителей масла какао в составе, все образцы соответствуют требованиям стандарта Роскачества.

Отмечается, что в шоколаде должно быть не менее 25% какао, 12% сухого обезжиренного остатка молока и 2,5% молочного жира, а массовая доля жира должна составлять не менее 25%.

В результатах проверки, опубликованных на сайте ведомства 7 ноября, сказано, что больше всего молока и меньше всего сахара содержится в шоколаде "А. Коркунов". В его составе также оказалось больше жира, чем в остальных.

Самым сладким шоколадом оказались "Alpen Gold" и "Milka", а в шоколаде "Алёнка" больше всего какао - 37%.

- До всех опережающих требований стандарта Роскачества дотянулись товары торговых марок «А. Коркунов», «Алёнка», «Спартак» и Bonvida. Они получили высший балл в рейтинге Роскачества. Товары российского происхождения могут претендовать на право маркировки российским Знаком качества, - сказано на сайте Роскачества.