Лукашенко после запуска АЭС объявил Беларусь ядерной державой

Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна стала ядерной державой после того, как запустили Белорусскую атомную электростанцию. Он также назвал запуск АЭС историческим событием для республики.
Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на начало 2021 года.
В Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что первый энергоблок вышел на мощность 400 МВт.
- Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой, - передаёт БелТА слова Лукашенко с церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.
Президент планирует ознакомиться с объектами БелАЭС, посетить управление энергоблока.
Атомную электростанцию построили в Беларуси около города Островец в Гродненской области. АЭС построена по российскому проекту "ВВЭР-1200" и состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.