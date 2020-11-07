Лукашенко после запуска АЭС объявил Беларусь ядерной державой

Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики. Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна стала ядерной державой после того, как запустили Белорусскую атомную электростанцию. Он также назвал запуск АЭС историческим событием для республики.

Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на начало 2021 года.

В Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что первый энергоблок вышел на мощность 400 МВт.

- Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой, - передаёт БелТА слова Лукашенко с церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Президент планирует ознакомиться с объектами БелАЭС, посетить управление энергоблока.

Атомную электростанцию построили в Беларуси около города Островец в Гродненской области. АЭС построена по российскому проекту "ВВЭР-1200" и состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.