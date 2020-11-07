В Минске прошёл митинг в день Октябрьской революции

В субботу, 7 ноября, сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко провели митинг в Минске. Фото: Иван Иванов
В субботу, 7 ноября, сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко провели митинг в Минске. Они также возложили цветы к памятнику Ленина в честь годовщины социалистической революции.
Церемония началась в 10:00 на площади Независимости около Дома правительства. В ней приняли участие сотрудники государственных учреждений, студенты и члены Коммунистической партии Белоруссии.
Вся церемония длилась примерно 30 минут.
Первый секретарь Центрального комитета КПБ Алексей Сокол выступил на митинге и напомнил, что на Беларусь совершили "гибридную атаку" и "грубое вмешательство" со стороны Западных стран и их "пособников внутри страны", "которые планировали сделать нашу родную страну своим плацдармом и рынком сбыта своих товаров".
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов