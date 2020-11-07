Владимир Колокольцев о деле Михаила Ефремова: "Истина восторжествовала"

Владимир Колокольцев прокомментировал приговор Михаилу Ефремову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос о его отношении к судебному процессу в отношении актёра Михаила Ефремова, заявил, что не ожидал другого исхода и назвал исход разбирательства торжеством истины.

- Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело проходят дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей, - отметил Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1".

Глава МВД также назвал "муками ада" для следователей и сотрудников полиции привлечение "горе-водителя" к ответственности.

- Каких только эпитетов ни наслушались органы следствия в свой адрес со стороны общественных защитников и адвокатов! Но в любом случае истина восторжествовала, виновный понес заслуженное наказание. Других вариантов здесь просто нет, тут просто принципиально нужно ко всем относиться одинаково, - заключил министр Колокольцев.

Напомним, актёр Михаил Ефремов, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы вечером 8 июня. Водитель, с чьим фургоном столкнулся джип Ефремова, умер от полученных травм спустя несколько часов в больнице.

Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Виталию Захарову, сообщал ранее сайт KP.ru.

Позже Московский городской суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.