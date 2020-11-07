Эксперт по конкурентной разведке рассказал, почему телефонные мошенники бросают трубку

Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж Фото: Анастасия Осипова

Мошенники часто бросают трубку, не дождавшись ответа своей потенциальной жертвы, пытаясь таким образом преодолеть рубеж недоверия, объяснил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Он также рассказал, что часто для обзвона людей мошенники привлекают программу-автодозвонщика. Это позволяет им обзвонить как можно больше людей и сэкономить время на тех, кто не станет брать трубку. Эксперт полагает, что таким образом преступники сразу "отсеивают" самых недоверчивых абонентов - они не станут перезванивать. Те же, кто наберёт номер, обнаружив пропущенный вызов, заведомо будет больше доверять своему собеседнику.

- Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок. Кроме того, когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но, тем не менее, один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают, - отметил эксперт в интервью радио Sputnik.