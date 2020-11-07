Лукашенко назвал выборы в США "издевательством над этой демократией"

Лукашенко о выборах в США: это позорище, издевательство над демократией Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем выборы президента в США.

- Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией, - передаёт слова Лукашенко БелТА.

Президент также считает, что западные страны не станут требовать от Америки проведения новых выборов, как это было после его победы с более чем 80% голосов в августе.

- Я могу сейчас сказать: никак, побоятся, - подчеркнул белорусский президент.

Он также отметил, что отношения между США и Беларусью не изменятся при любых итогах выборов глав государства.

Напомним, голосование за кандидатов на пост президента США прошло 3 ноября. Итоги до сих пор не подведены, поскольку в этом году проголосовало рекордное число избирателей. Основными соперниками в президентской гонке стали действующий президент Дональд Трамп от партии республиканцев и бывший вице-президент США Джо Байден от партии демократов.

Сайт KP.ru рассказывает все последние новости о выборах в Штатах по состоянию на 7 ноября.