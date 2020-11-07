В Минске на "Марше медиков" задержали несколько десятков человек

Задержания у первой городской клинической больницы, медики которой планировали сегодня выйти на акцию солидарности. Фото: Иван Иванов

В субботу, 7 ноября, милиция и ОМОН в Минске задержали несколько десятков человек на протестной акции "Марш медиков".

Участники митинга начали собираться около Первой клинической больницы Минска рядом с проспектом Независимости. Когда число протестующих достигло 50, сотрудники правоохранительных органов начали задержания.

Задержания у первой городской клинической больницы, медики которой планировали сегодня выйти на акцию солидарности. Фото: Иван Иванов

Задержание подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Задержания у первой городской клинической больницы, медики которой планировали сегодня выйти на акцию солидарности. Фото: Иван Иванов

- Несколько человек будут доставлены в территориальные РУВД для разбирательства, - передаёт её слова ТАСС.

Задержания у первой городской клинической больницы, медики которой планировали сегодня выйти на акцию солидарности. Фото: Иван Иванов

Напомним, акции протеста начались в Беларуси почти три месяца назад. 9 августа ЦИК страны опубликовал предварительные итоги выборов президента. По данным комиссии, победу с более чем 80% голосов одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов.