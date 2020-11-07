ВОЗ: Заражение норок коронавирусом выявили ещё в пяти странах

В Дании уничтожают всех норок ради остановки эпидемии мутировавшего коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заражение норок коронавирусом нашли на фермах ещё в пяти странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что данные о заражении норок SARS-CoV-2 на фермах во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) передали Дания, Нидерланды, Испания, Италия, США и Швеция. ВОЗ заявила об этом в опубликованном в Женеве информационном бюллетене.

В бюллетене также отмечается, что чаще всего коронавирус передаётся при тесном контакте людей, что уже есть "примеры передачи между людьми и животными".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство Дании решило подвергнуть уничтожению всех норок на зверофермах всей страны из-за обнаружения у животных мутировавшего коронавируса.

На тот момент врачи зарегистрировали 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер-министр Дании предупредила, что мутировавший вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.