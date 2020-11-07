Давайте жить дружно: Лукашенко призвал руководство Польши и Литвы прекратить конфронтацию

Лукашенко призвал Польшу и Литву жить дружно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белорусии Александр Лукашенко на выступлении перед коллективом и строителями БелАЭС, 7 ноября, обратился к властям Литвы и Польши с призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу, передает БЕЛТА.

"Давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия никогда не вмешивалась во внутренние дела ни Литвы, ни Польши. При этом белорусский лидер подчеркнул, что, по его мнению, Европа ждет развала его страны изнутри и подготовила уже не одно правительство для Белоруссии. Лукашенко заявил, что на любое вмешательство он будет отвечать очень жестко.

"Вы уже, наверное, спустя два месяца эти боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже за рубежом "правительств", созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим и ответим очень сильно", - предупредил белорусский лидер.

Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Победивший на выборах Александр Лукашенко прошел инаугурацию, но в стране до сих пор по выходным проходят протесты. Сам президент республики неоднократно заявлял, что беспорядки в стране организованы извне, чтобы пошатнуть устои страны. В эту пятницу Евросоюз ввел против Лукашенко санкции.