Синоптики рассказали о последних теплых днях в Москве

Синоптик отметил, что эта зима будет в двое холоднее, чем предыдущая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, когда начнутся похолодания в центральном регионе России и сколько еще продержится теплая погода.

«Сегодня и завтра мы буквально будем переживать последние теплые деньки. Октябрь у нас был самый теплый за всю историю. И уже с понедельника мы ожидаем арктическое вторжение, которое обрушит температурный фон до своей климатической нормы. И всю следующую неделю по температуре это слабые заморозки от -3 до +2, то есть столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Ну, а днем в лучшем случае это от 0 до +3 +5 максимум», - рассказал специалист.

Он отметил, что температура будет плавно переходить к нормам климатической зимы. А вот осадков, по словам Тишковца, практически не будет.

«Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше конца ноября», - сказал синоптик.

Он подчеркнул, что эта осень оказалась рекордно теплой во многих регионах России.

«В Санкт-Петербурге до сих пор держится теплая погода - около 10 градусов. Сезон этот выдался на славу», - сказал синоптик.

При этом он подчеркнул, что произойдет аномальный сдвиг температуры.

«Эта зима будет вдвое холоднее, чем предыдущая. Но на 2-4 градуса теплее, чем она должна быть», - подчеркнул специалист.