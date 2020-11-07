Задержан подозреваемый в нападении на священника в Лионе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе задержан спустя неделю. Об этом днем, 7 ноября, сообщила газета Parisien со ссылкой на источники в полиции Франции.

Согласно подтверждающим источникам, этот 40-летний мужчина грузинской национальности Георгий П. был задержан в пятницу в своем доме в 1-м округе Лиона следователями судебной полиции.

Мужчина признался в совершенном нападении. Он рассказал, что мотивом нападения стала месть, вызваная супружеской изменой: его спутницей могла быть любовницей священника Николаоса Какавелакиса.

Напомним, что около недели назад на 52-летнего греческого православного священника Николаоса Какавелакиса в 7-м округе Лиона напал неизвестный. Он выстрелил в пастыря несколько раз из ружья.

Местные жители вызвали полицию и скорую. Пострадавший был доставлен в местный травмпункт.

Через сутки появилась информация, что полицейские задержали подозреваемого в преступлении на рынке. Но после проведения допроса мужчина был отпущен, поиски преступника продолжились.

В октябре во Франции прокатилась волна терактов. Первой жертвой жестокого убийства стал школьный учитель. Его обезглавил 18-летний исламист. Как позднее выяснилось, мотивом жестокой расправы стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показывал детям в рамках урока истории.

Позднее, 29 октября, у церкви Нотр-Дам в Ницце неизвестный напал на прихожан. Священник и две женщины погибли.