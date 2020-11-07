Водителей, севших за руль в пьяном виде повторно, предложили лишать машины

Колокольцев считает, что у водителя, повторно севшего пьяным за руль, надо отбирать машину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что у водителя, повторно севшего пьяным за руль, надо отбирать машину. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", — заявил он.

Владимир Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой, так как в последнее время участились случаи пьяных ДТП.

"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — пояснил министр.

На данный момент водителям, севшим за руль в пьяном состоянии, грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо его могут приговорить к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, В особо тяжелых случаях пьяный водитель может быть лишен свободы до двух лет и прав на три года.

Ранее в правительство поступали предложения ввести в систему алкозамки.