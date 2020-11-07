Путин провел телефонный разговор с Макроном

Путин и Макрон провели телефонный разговор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнув решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Франция выразила серьезную озабоченность по поводу продолжающихся боев в зоне конфликта и «все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии».

Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновлении перемирия между Арменией и Азербайджаном.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями о проблематике внутриукраинского урегулирования. Президенты акцентировали внимание на необходимости выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», в том числе на парижском саммите 2019 года.

Президенты в ходе разговора также коснулись тем сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент России поддержал Францию после серии терактов, выразив соболезнования главе государства и всему французскому народу.