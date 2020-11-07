Причина крушения легкомоторного самолета под Люберцами: на борту Cessna произошел отказ двигателя

Авария произошла из-за неисправности двигателя, считают спасатели. Фото: скриншот видео.

О причине крушения легкомоторного самолета под Люберцами рассказали в МЧС. Авария произошла из-за неисправности двигателя, считают спасатели.

«Причиной крушения самолета Cessna возле поселка Томилино стал отказ двигателя», — отметили экстренные службы.

При жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna, 7 ноября, в Московской области погибли два человека.

Авария произошла возле поселка Томилино в Люберецком районе.

В результате крушения самолета погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена.

По версии МЧС, в момент полета произошло возгорание, пилот попытался произвести посадку в районе Рязанского шоссе, но в результате покинуть воздушное судно пассажиры так и не смогли.

От самолёта Cessna практически ничего не осталось.

На месте крушения продолжает работать спасательная бригада и сотрудники полиции.