Причина крушения легкомоторного самолета под Люберцами: на борту Cessna произошел отказ двигателя

Авария произошла из-за неисправности двигателя, считают спасатели. Фото: скриншот видео.
О причине крушения легкомоторного самолета под Люберцами рассказали в МЧС. Авария произошла из-за неисправности двигателя, считают спасатели.
«Причиной крушения самолета Cessna возле поселка Томилино стал отказ двигателя», — отметили экстренные службы.
При жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna, 7 ноября, в Московской области погибли два человека.
Авария произошла возле поселка Томилино в Люберецком районе.
В результате крушения самолета погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена.
По версии МЧС, в момент полета произошло возгорание, пилот попытался произвести посадку в районе Рязанского шоссе, но в результате покинуть воздушное судно пассажиры так и не смогли.
От самолёта Cessna практически ничего не осталось.
На месте крушения продолжает работать спасательная бригада и сотрудники полиции.