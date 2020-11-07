Видео крушения легкомоторного самолета под Люберцами появилось в сети

В результате аварии самолета погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео падения легкомоторного самолета за несколько минут до крушения в Люберецком районе появилось в сети.

На кадрах видно, что самолет стремительно идет на посадку. Кадры крушения сняли очевидцы.

При жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna, 7 ноября, в Московской области погибли два человека. Крушение произошло возле поселка Томилино в Люберецком районе.

В результате аварии самолета погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена.

По версии МЧС, в момент полета произошло возгорание в двигателе, пилот попытался произвести посадку в районе Рязанского шоссе, но в результате покинуть воздушное судно ни пилот, ни пассажир так и не смогли.

На место падения самолёта Cessna прибыли спасатели и полиция. Они отметили, что от воздушного судна практически ничего не осталось. Место крушения оцеплено полицией.