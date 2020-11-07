Крушение самолета Александра Колтового подтвердил телеканал НТВ

Крушение самолета Александра Колтового подтвердили на телеканале НТВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крушение самолета Александра Колтового подтвердили на телеканале НТВ.

Российский телеведущий Александр Колтовой и его супруга погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах.

"Погибший пилот — Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота", — сказали на телеканале РИА Новости.

Александр Колтовой являлся ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Также он участвовал в реалити-шоу "За стеклом".

Спасатели заявили, что при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в поле возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы погибли два человека.

На борту самолета оказались ведущий и его супруга. По данным спасателей в отсеке двигателя была неисправность, ставшая причиной возгорания. Пилот попытался посадить самолет, но после жесткой посадки пассажиры не смогли выбраться из воздушного судна.

Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура начала проверку.