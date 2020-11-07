По факту крушения самолета Александра Колтового СК возбудил дело

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com

После крушения самолета Александра Котлового Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту кушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказала Марковская агентству ТАСС.

Напомним, что авария легкомоторного самолета, на борту которого находились ведущий телеканала НТВ Александр Котловой и его супруга, произошла днем 7 ноября в Люберецком районе.

Свидетели сняли кадры крушения воздушного судна.

Прибывшие на место трагедии спасатели заявили, что причиной аварии могла стать неисправность двигателя.

На телеканале НТВ подтвердили, что борту находился Александр Котловой.