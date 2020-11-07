Самара получила в дар одно из трех уникальных панно к 70-летию Победы

На панно изображены два героя Советского Союза. Фото: правительство Самарской области

Три города России получили в дар уникальные мемориальные панно с изображениями героев Советского Союза, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Это Воронеж, Москва и Самара - города, где 7 ноября 1941 года прошли военные парады. Торжественное мероприятие в Куйбышеве (так ранее называлась Самара) стало одни из важнейших событий той эпохи.

- Именно здесь, в Запасной столице Советской России, на параде собрались не только высшие руководители нашего государства, но и представители 22 стран: дипломатические миссии и военные атташе, которые убедились, что мощь нашей страны несокрушима, - рассказал Дмитрий Азаров.

В память о том событии в Самаре с 2011 года каждый год проводится Парад Памяти. В этом году из-за коронавируса торжественное шествие парадных расчетов пришлось отменить. Но в этот день прошли десятки других памятных мероприятий. Центральным стала передача панно, выбрать место для установки которого предстоит позже.

- Панно, отлитое из сплава металлов, не случайно передается Москве, Самаре и Воронежу. Это небольшой вклад в отражение значения этих городов, приблизивших Победу подвигами сынов Отечества. Я благодарен руководству этих регионов за отклик и поддержку нашей инициативы, - рассказал директор группы компаний АО Акрон-Холдинг Павел Морозов. Это предприятие поддержало инициативу об изготовлении таких панно вместе с идейным вдохновителем – художником Владимиром Суровцевым и родственниками героя Союза Константина Рокоссовского