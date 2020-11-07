CNN: Байден взял победу в Пенсильвании и набрал 273 голоса выборщиков

Байден взял победу в Пенсильвании и набрал 270 голосов выборщиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демократ Джо Байден взял победу в Пенсильвании и набрал 273 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN.

Джо Байден был назван следующим президентом Соединенных Штатов в 11.25 утра по местному времени в субботу американскими телеканалами и Associated Press.

Голосование в Филадельфии резко увеличило его преимущество в Пенсильвании и позволило одержать победу в штате. В результате он набрал 273 голоса выборщиков, что поставило 77-летнего кандидата в президенты на прямой путь к Белому дому.

В случае победы Байдена, Камала Харрис, его напарница, становится первой женщиной-вице-президентом и первым чернокожим и азиатско-американским вице-президентом.

Если победа Байдена не будет оспорена в суде, то 14 декабря коллегия выборщиков изберет его президентом большинством голосов, а уже 20 января он официально вступит в должность в качестве 46-го президента Соединенных Штатов.

В свою очередь действующий президент Дональд Трамп напомнил, что исход выборов решат не прогнозы СМИ, а подсчет "законных" голосов. "Законными" в штабе республиканца считают голоса, поданные и верифицированные до закрытия избирательных участков 3 ноября, в том числе по почте. Свою позицию республиканцы будут отстаивать в суде в понедельник.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своей победе и о том, что его соперник может устроить вброс фальшивых голосов. Но до сих пор иски Трампа не получили юридической поддержки.