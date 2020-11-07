Трамп отказался признать поражение на выборах президента США

Трамп заявил, что Байден поспешно назвал себя победителем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через несколько мгновений после того, как СМИ назвали Джо Байдена победителем президентских выборов, пока еще действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что Байден «спешит ложно выдать себя за победителя» и назвал гонку «далекой от завершения».

В его обращении отмечено, что в понедельник начнется судебная тяжба по итогам голосования.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не проведет честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия», - говорится в заявлении Трампа.

В настоящее время Трамп находится на своем поле для гольфа в Вирджинии.

Ранее стало известно, что Джо Байден набран недостающие голоса, после их подсчета в Пенсильвании. Американские каналы и сам Байден досрочно объявили о победе демократической партии на выборах президента США.