В Twitter Байдена появилась надпись «избранный президент». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В профиле Байдена в Twittere появилась надпись «избранный президент», соответствующая статусу нового главы государства победившего на выборах, но не вступившего в должность официально.

Социальная сеть не протестует и не помечает этот анонс как спорный или вероятно вводящий в заблуждение, хотя подсчет еще не закончился, а голосование выборщиков пройдет 14 декабря.

Ранее американские телеканалы и сам Джо Баден заявили, что одержал победу на президентских выборах. Байден набрал недостающие голоса и может рассчитывать на кресло президента Белого дома, говорится в сообщениях.

Штаб Дональда Трампа также прокомментировал досрочные заявления о победе своего основного противника по гонке. Пока еще действующий президент отметил, что его оппонент спешит с результатами. В понедельник начнутся судебные процессы по искам, которые подал штаб Трампа. Так, к примеру первый иск республиканская партия направила в суд Джорджии, с просьбой пересчитать голо

Ранее твиты Дональда Трампа были помечены предупреждающими комментариями о ложно информации.