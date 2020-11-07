Федеральная комиссия не зафиксировала фальсификаций на выборах в США

Штаб Трампа подал иски в суды штатов с просьбой пересмотреть результаты голосования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная комиссия США по выборам пока не получила доказательств фальсификаций при голосовании в стране. Об этом заявила в субботу в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

"Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней", - пояснила Уайнтрауб.

Она отметила, что было мало жалоб о фальсификации голосов на выборах президента, но и "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп, выступающий от республиканской партии, ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник, 3 ноября, выборах имели место быть нарушения. Так, сразу же после закрытия избирательных участков, Трамп сделал заявление о победе своего штаба. Он отметил, что явка на выборах как никогда большая, но предупредил, что его основной соперник Джо Байден сделает попытку вброса ложных голосов. Так, штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с просьбой пересчитать голоса.