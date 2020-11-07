Мы сделали это Джо: Харрис поздравила Байдена с возможной победой

Харрис поздравила Байдена с возможной победой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик и член демократической партии Камала Харрис опубликовала в Твиттере видео телефонного разговора с лидером демократической партии Джо Байденом, который некоторое время назад заявил о своей победе на выборах президента США.

Она поздравила его с победой их штаба и с успехом их кампании.

По словам Харрис, это видео было снято ее мужем Дугом Эмхоффом.

Голосование в Филадельфии резко увеличило его преимущество Байдена в гонке в Пенсильвании и позволило одержать победу в штате. В результате он набрал 273 голоса выборщиков, что сделало 77-летнего кандидата возможным победителем выборов и будущим президентом США.

В случае победы Байдена, Камала Харрис, его напарница, становится первой женщиной-вице-президентом и первым чернокожим и азиатско-американским вице-президентом.

Дональд Трамп заявил, что слова Байдена о победе преждевременны.