Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами», — написал Зеленский в Twitter.

Он подчеркнул, что дружба между США и Украиной «становится только крепче».

Ранее ряд американских телеканалов досрочно заявили о победе Байдена на выборах президента США, основываясь на поступивших сегодня результатах голосования в Пенсильвании, с учетом которых Байден получает 273 голоса выборщиков при 270 необходимых для победы.

Джо Байдена с победой уже поздравили лидеры Канады, Франции, Великобритании, Германии, а также главы Греции, Бельгии, Египта.

Дональд Трамп, находившийся в момент объявления результатов на поле для гольфа в Вирджинии, заявил, что слова Бадена о победе преждевременны.