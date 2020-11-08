Коронавирус в Москве, последние новости на 8 ноября 2020 года: школьникам продлили дистанционку

За последние сутки подтверждено 5829 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице за последние сутки подтверждено 5829 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 44%— от 18 до 45 лет, 11,2% — дети.

- Госпитализировано 1414 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В городе продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима. К тому же офисы и фабрики должны перевести до 30% сотрудников на удаленку.

Табачную компанию в Москве могут оштрафовать до 300 тысяч рублей за недостоверные данные о переводе сотрудников на удаленку. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

- В случае выявления факта предоставления недостоверных данных о переводе сотрудников на удаленный режим работы, к организации будут применены административные меры, - рассказал Ян Поповский.

Столичные власти объяснили пользу от системы чекинов, которая заработала в Москве с 19 октября. По словам руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, система позволяет людям своевременно обращаться к врачам и помогает медикам проводить эпидрасследования.

- С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 млн человек, - сказал Алексей Немерюк. - Добровольно присоединились гостиницы, кафе и рестораны - всего в столице более 4000 заведений, где нужно чекиниться.

Система чекинов с 12 ноября будет действовать в префектурах и управах Москвы.

В оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что еще 3675 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659 человек, - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В оперштабе напоминает, что при любых симптомах ОРВИ, лучше оставаться дома и вызвать врача.