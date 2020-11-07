Доктор Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах

Мясников заявил, что красное вино в умеренных количествах полезно для организма человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Александр Мясников рассказал о распространенных заблуждениях о вреде различных продуктов, которые удалось развеять ученым в последние годы.

"Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что изменилось мнение о красном мясе: говядине, баранине и свинине. Ранее считалось, что эти продукты провоцируют инфаркты или инсульты. Но в процессе исследований удалось выяснить, что это представление ошибочно. Однако потреблять эти продукты специалисты советуют в небольших количествах, поскольку они является фактором риска для развития рака кишечника.

Тоже врач добавил и про яйца. Ранее считались, что они вредны из-за высокого содержания холестерина, однако впоследствии выяснилось, что они повышают уровень "хорошего" холестерина в крови и содержат много полезных веществ.

Вино в малых количествах по словам Мясникова благотворно влияет на организм.

Он также развеял миф о вреде сливочного масла, которое считалось неподходящим для жарки - оказалось, что готовить на качественном сливочном масле можно без вреда.