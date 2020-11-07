Пашинян заявил, что наиболее эффективными в Карабахе будут российские миротворцы

Пашинян заявил, что в Карабахе может быть положительной только деятельность российских миротворцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе заявил, что самой эффективной может быть деятельность только российских миротворцев, заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Миротворцы предполагают оперативное реагирование. Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации", - сказал он.

Он подчеркнул, что миротворцы из многих стран могли бы воздействовать на ситуацию, но Россия является для Армении лучшим вариантом.

"Я считаю, что российские миротворцы - самые подходящие и правильные игроки в этом процессе", - заключил президент.

Напомним, что бои в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение.

Страны ОБСЕ призвали конфликтующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября представители МИД Армении и Азербайджана сели за стол переговоров в Москве. Было достигнуто мирное соглашение, которое должно было вступить в действие 10 октября. Но страны не смогли установить прочное перемирие и бои возобновились с новой силой.

При посредничестве сначала Франции, потом США враждующие стороны предприняли еще две попытки остановить конфликт, но они также были провалены.