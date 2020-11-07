Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. О беседе глав государств сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин проинформировал Эрдогана о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении, ориентированных на поиск вариантов урегулирования вооруженного конфликта в Карабахе.

По словам Путина, стороны подтвердили готовность к новому соглашению.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30-летний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился с новой силой 27 сентября. Армения и Азербайджан перекрестно сообщили об обстреле противником своих территорий.

Власти обеих стран ввели военное положение и мобилизацию. Несколько недель в районе Карабаха шли бои. Страны ОБСЕ просили враждующие стороны сесть за стол переговоров. Это удалось сделать только 9 октября. Встреча прошла по инициативе российской стороны. Было достигнуто мирное соглашение, которое должно было вступить в действие 10 октября. Но страны не смогли установить прочное перемирие и бои возобновились.

Армения и Азербайджан при посредничестве сначала Франции, потом США предприняли еще две попытки остановить конфликт, но они также были провалены.

Ежедневно поступают сообщения с обеих сторон о военных действий, убитых и раненых в Карабахе.