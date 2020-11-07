Адвокат Трампа: Телеканалы не определяют исход выборов в США

Адвокат действующего главы Белого дома Рудольф Джулиани Фото: REUTERS

Личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани прокомментировал сообщения ведущих американских телеканалов и газет о том, что на президентских выборах 3 ноября якобы победил демократ Джозеф Байден.

Адвокат Дональда Трампа категорически отверг прогнозы СМИ, напомнив, что при разногласиях кандидатов итоги голосования определяет суд, а не пресса.

«Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!» - с сарказмом сказал Рудольф Джулиани, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с победителем на президентских выборах в США.

«Не будьте смешными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды», - добавил он.

Юрист также сообщил, что в связи с нарушениями, допущенными демократами на выборах, избирательный штаб Трампа подал множество «крупных и мелких» исков, и это, по его словам, «будет большое дело», передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, поздравить Байдена с победой уже успели лидеры нескольких стран.

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