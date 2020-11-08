Пресс-секретарь премьера Армении опровергла сообщения о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

В Ереване опровергли слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О том, что подобные сообщения не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», - написала Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Сообщения о том, что премьер республики якобы решил уйти в отставку, появились в субботу, 7 ноября, в армянском сегменте соцсетей.

Ранее в этот же день Никол Пашинян обратился к гражданам страны в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Как писал сайт kp.ru, он отметил, что воздействовать на ситуацию могли бы миротворцы из многих стран, но самым лучшим для Армении вариантом является Россия.

Напомним, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. После переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене телами погибшими и пленными. Однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.