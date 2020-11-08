Пресс-секретарь премьера Армении опровергла сообщения о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

В Ереване опровергли слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О том, что подобные сообщения не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», - написала Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Сообщения о том, что премьер республики якобы решил уйти в отставку, появились в субботу, 7 ноября, в армянском сегменте соцсетей.