Эксперт назвал минимальную температуру дома во время отопительного сезона и когда ее должны сделать больше

Названа минимальная температура дома во время отопительного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских городах еще в октябре начался отопительный сезон. Однако до сих пор не у всех дома комфортная температура - слишком прохладно, либо слишком жарко. О том, какая минимальный уровень градусов должен быть в квартире во время отопительного сезона kp.ru рассказал сотрудник управляющей компании Виктор Власов.

В разгар отопительного сезона, по словам специалиста, температура в жилой комнате квартиры должна быть не нижу +18 градусов Цельсия.

- Точно такой же норматив и для общежитий. Но если жилая комната угловая, то есть ограничена двумя стенами, которые граничат с улицей, то для таких норматив чуть выше стандартной: +20 градусов, - объяснил Власов.

Кстати, всегда важно знать в какой климатической зоне вы живете. Например, по госту температура в жилых комнатах квартир в холодных северных территориях, где температура на улице ниже -31 градуса Цельсия, должна быть не ниже +20 градусов Цельсия (+22 градуса для угловых).

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