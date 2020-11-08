Штаб Трампа намерен «защищать выборы»

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден поторопился объявить себя победителем на прошедших 3 ноября президентских выборах, заявил избирательный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Штаб республиканца также объявил о создании специальной группы по «защите выборов» и распространил заявление самого Трампа, в котором тот обвинил американскую прессу в попытках «помочь» демократу занять его место.

«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», - говорится в распространенном штабом письменном заявлении Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 7 ноября, Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он.

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