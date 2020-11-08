Fox News: Трамп готов признать поражение на выборах при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп готов признать свое поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах только в том случае, если поданные его избирательным штабом судебные иски не принесут ожидаемого результата.

По данным телеканала Fox News, действующий президент «вежливо признает поражение», если после того, как суды рассмотрят иски его штаба, «не будет пути к выигрышу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 7 ноября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани объявил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело».

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