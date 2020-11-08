Протесты в Белоруссии, последние новости на 8 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 8 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Субботние акции протеста в Минске завершились задержаниями. По данным МВД, несколько человек доставили в территориальные РУВД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Великого Октября:

"Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе", - подчеркнул глава государства в своем обращении.

Также президент выступил на церемонии официального открытия БелАЭС, где не оставил без внимания основные темы внешней и внутренней политики государства.

В частности, Лукашенко подчеркнул, что новая конституция будет принята "без ломки и катастроф". По его словам, предлагались уже два варианта основного закона, которые не подошли - "слишком мягкие".

Сейчас разрабатывается третий вариант, содержащий более радикальные изменения. Также президент призвал учесть предложения народа, которые люди сами должны вносить, чтобы власть чувствовала их нужды. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения к Всебелорусскому народному собранию.

О внешнем фронте:

- Выборы в США - издевательство над демократией, но все союзники США побоятся критиковать Вашингтон;

- Белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США - ни Трамп, ни Байден даже не могут найти Белоруссию на карте;

- Белоруссия не встанет на колени, даже если останется одна в окружении врагов:

- Варшаве и Вильнюсу предлагается прекратить конфронтацию и вернуться к сотрудничеству - "мы же соседи, а соседей не выбирают".