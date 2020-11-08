Умерла кошка, 16 лет жившая в соборе Святой Софии в Стамбуле

Кошка Гли 16 лет прожила в соборе Святой Софии в Стамбуле. Фото: Instagram

В субботу, 7 ноября, скончалась знаменитая кошка по кличке Гли, которая целых 16 лет прожила в стамбульском соборе Святой Софии, и за эти годы стала не только местной достопримечательностью, но и своеобразным символом, а также хранительницей храма. О смерти усатой красавицы сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

«Я сильно опечален смертью Гли. Кошка Айя-Софии с 24 сентября проходила лечение в ветеринарной клинике, но, к сожалению, умерла от старости. Мы не забудем тебя, Гли», - написал Али Ерликая на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографией прославившейся на весь мир кошки.

Знаменитая кошка Гли, прожившая 16 лет в соборе Святой Софии в Стамбуле Фото: Twitter.com

Напомним, как писал сайт kp.ru, известность пришла к хвостатой обитательнице собора Святой Софии в Стамбуле после того, как ее погладил бывший президент США Барак Обама, посетивший храм вместе с главой Турции Реджепом Эрдоганом в 2013 году.

Тысячи людей приходили в собор, чтобы погладить знаменитую кошку. Фото: Instagram

Тысячи людей приходили туда, чтобы посмотреть на Гли и почесать ее за ушком. У этой кошки есть даже собственная страница в Instagram, которую ведет от ее имени местный экскурсовод.