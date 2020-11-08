В сенате пообещали расследовать нарушения на президентских выборах в США

Председатель сенатского юридического комитета республиканец Линдси Грэм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий сенатский юридический комитет, заявил, что «все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях» во время президентских выборов в Соединенных Штатах будут расследованы самым тщательным образом, пишет газета The Hill.

По данным издания, с таким заявлением Линдси Грэм выступил после того, как получил от предвыборного штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа письменные показания сотрудника почтовой службы Пенсильвании Ричарда Хопкинса. Работник почты рассказал, что начальник службы сообщил своим подчиненным, что он «датировал задним числом» полученные уже после выборов бюллетени, чтобы создать видимость, будто они собраны 3 ноября.

Сенатор отметил, что по итогам президентских выборов в США разрыв между кандидатами по-прежнему минимален в некоторых штатах.

«Как председатель юридического комитета сената я заявляю, что все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях будут восприняты всерьез и всесторонне изучены», - приводит газета слова Грэма.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 7 ноября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани объявил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело».

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