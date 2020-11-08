Штаб Трампа подал очередной иск в суд из-за «отклоненных» голосов в Аризоне

Кто победил на президентских выборах в США, станет понятно позже Фото: REUTERS

В одном из округов американского штата Аризона в день президентских выборов в США, 3 ноября, не были засчитаны некоторые голоса, отданные за нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа.

В связи с этим предвыборный штаб республиканца в субботу подал в суд очередной иск, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление штаба действующего президента США.

Ранее председатель сенатского юридического комитета Линдси Грэм пообещал, что «все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях» во время президентских выборов в Соединенных Штатах будут расследованы самым тщательным образом. Сенатор-республиканец выступил с таким заявлением после того, как стало известно о манипуляциях с бюллетенями в штате Пенсильвания.

Кроме того, предвыборный штаб Трампа, по словам его адвоката, подал множество исков в суды из-за многочисленных нарушений, допущенных сторонниками кандидата от демократов Джо Байдена.

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