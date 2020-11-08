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Коронавирус Covid-19

Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

По словам специалиста, у прекрасной половины человечества в ходе эволюции сформировался более сильная иммунная система
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики всего мира отмечают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Медики всего мира отмечают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Фото: REUTERS

Медики всего мира отмечают, что мужчины переносят заболевание коронавирусом COVID-19 гораздо тяжелее, чем женщины, и смертность от «чумы XXI века» среди них выше.

Проведенное британскими учеными исследование подтвердило версию о том, что иммунный ответ организма на заражение зависит от Х-хромосомы, сообщает газета The Guardian со ссылкой на результаты научной работы. У женщин хромосомный набор XX, а у мужчин — XY, таким образом, прекрасная половина человечества лучше защищена от вирусов благодаря наличию двух Х-хромосом, в которых содержатся важные для защиты организма гены.

«Иммунная система женщин сильнее», - сказала изданию директор отдела исследования здоровья женщин Национальных институтов здоровья Джейнин Клейтон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ученые из Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане пришли к тому же выводу: они выяснили, что у женщин вырабатывается больше антител к вирусу.

Другие же исследователи видят причину в образе жизни мужчин – они чаще имеют вредные привычки и больу них тяжелее работа. Кроме того, сильный пол склонен игнорировать симптомы болезни.

Распространение коронавируса в мире