Президент Мексики не спешит поздравлять Байдена с победой на выборах

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS

Мексика стала единственной страной Латинской Америки, которая не стала поздравлять демократа Джозефа Байдена с возможной победой на президентских выборах в США. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что, несмотря на все разногласия с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, он не хотел бы проявлять политическую несдержанность, так как в Штатах еще не завершены все выборные процедуры.

«Мы будем ждать окончания всех правовых процедур. Не хотим делать преждевременные заявления, не желаем действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение», - заявил президент Мексики на пресс-конференции в Табаско.

Между тем, как писал сайт kp.ru, поздравить Байдена с победой уже успели лидеры многих стран, в том числе Канады, Франции, Великобритании, Германии, Греции, Египта и Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джо Байдена объявили новым президентом. Но Трамп с этим не согласен

Американские СМИ 7 ноября назвали политика-демократа новым президентом США. Но впереди еще голосование выборщиков, да и действующий глава государства не сдается (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Остановите кражу!»: сторонники Трампа собираются у зданий парламентов штатов

Протестующие вышли с плакатами «Это еще не конец» и «Мы победим» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джо Байдена объявили новым президентом. Но Трамп с этим не согласен

Американские СМИ 7 ноября назвали политика-демократа новым президентом США. Но впереди еще голосование выборщиков, да и действующий глава государства не сдается (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Остановите кражу!»: сторонники Трампа собираются у зданий парламентов штатов

Протестующие вышли с плакатами «Это еще не конец» и «Мы победим» (подробности).