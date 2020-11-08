В обращении к американцам Байден пообещал вернуть США уважение в мире

Демократ Джозеф Байден
Фото: REUTERS
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, накануне объявивший о своей победе на выборах главы государства, начал выступление перед согражданами. Его обращение к американцам транслируется в прямом эфире на Youtube.
Практически с первых же слов Байден пообещал, что в качестве президента он намерен восстановить уважение к Соединенным Штатам на международной арене. Именно для этого, по его словам, он и принял решение баллотироваться.
«Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны – её средний класс – и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире», - заявил соперник Дональда Трампа.
Кроме того, на посту президента страны Байден собирается «объединить американцев» и усиленно работать над тем, чтобы искоренить расизм в США.
Демократ также утверждает, что получил самое большое число голосов на президентских выборах за всю историю страны – 74 миллиона.
Напомним, как писал сайт kp.ru, действующий глава Белого дома ранее заявил, что выигрывает выборы с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса – таковыми в штабе Трампа считают поступившие и учтенные в избиркомах до конца голосования.
Его адвокат Рудольф Джулиани сообщил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело».
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