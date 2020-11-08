Харрис: Байден сможет исцелить и объединить Америку

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден и его вице-президент Камала Харрис Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден на посту главы Белого дома сможет исцелить и объединить Америку, убеждена избранная им на должность вице-президента страны Камала Харрис. Об этом она заявила, выступая вместе с Байденом перед гражданами США.

По словам Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии – «человек с опытом и твердой рукой», его собственный «личный опыт позволил Джо обрести смысл существования», а теперь «это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель».

Кроме того, она заявила, что граждане страны, поддержавшие Байдена на прошедших 3 ноября выборах «выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду».

«Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки», - подчеркнула она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее объявивший о своей победе на выборах главы государства демократ пообещал американцам «исцелить душу Америки» и восстановить уважение к Соединенным Штатам на международной арене. Его выступление транслируется в прямом эфире на Youtube.

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